Прокуратура потребовала снести здания парк-отеля у озера в Челябинской области

Сотрудники прокуратуры Челябинской области потребовали снести самовольные постройки парк-отеля «Резиденция 888» на берегу озера Малый Кременкуль. Ведомство выявило многочисленные нарушения требований безопасности.

Поводом для прокурорской проверки стали обращения собственников участков садового некоммерческого товарищества «Урал». Надзорное ведомство выяснило, что владелец парк-отеля «Резиденция 888», ведет коммерческую деятельность на береговой полосе озера Малый Кременкуль с нарушениями.

В ходе проверки было установлено, что за пределами оформленных земельных участков размещены объекты, возведенные самовольно. Среди них мангальные зоны, бани, беседки и виллы. Их эксплуатация нарушает нормы пожарной и промышленной безопасности, а также положения водного, градостроительного и земельного законодательства.

На объекте зафиксированы неисправности в системах пожарной сигнализации и аварийного освещения. Отсутствуют договоры страхования гражданской ответственности и соглашения с аварийно-спасательными службами. Не зарегистрированы как опасные производственные объекты емкости для хранения сжиженного газа, не разработаны инструкции на случай аварий и не назначены ответственные за безопасность лица, сообщает «Деловой квартал».

Конфликт между садоводами и владельцем комплекса обострился летом, когда в нескольких метрах от ограждения территории произошел взрыв газового резервуара. Жители СНТ «Урал» заявили об угрозе их безопасности и записали видеообращение к правоохранительным органам. Кроме того, они указали, что застройка ограничила свободный доступ к озеру. Владельцы парк-отеля ранее заявляли об отсутствии официальных жалоб и готовности к проверкам.

По итогам надзорных мероприятий прокурор направил в суд иск с требованиями о сносе самовольных построек и запрете использования земельных участков для любой деятельности, кроме садоводства, до устранения всех нарушений. Суд уже ввел обеспечительные меры, ограничив эксплуатацию объектов.