Петербург открыл Информационный деловой центр в Йоханнесбурге

В Йоханнесбурге начал работу Информационный деловой центр Санкт-Петербурга. Его задача заключается в содействии российским компаниям при выходе на рынки ЮАР.

Торжественная церемония открытия Информационного делового центра Санкт-Петербурга состоялась в Йоханнесбурге. Новая структура призвана обеспечивать поддержку предпринимателей из Северной столицы, планирующих развивать коммерческую деятельность в Южно-Африканской Республике.

В перечень функций центра входит помощь российским компаниям в поиске надежных деловых партнеров, дистрибьюторов и потенциальных инвесторов на территории ЮАР. Специалисты учреждения будут предоставлять бизнесменам консультации по вопросам местного законодательства, таможенного регулирования и организации логистических цепочек.

Помимо работы с российскими предпринимателями, центр ориентирован на содействие южноафриканским компаниям. Им будет оказана помощь в установлении контактов с поставщиками высокотехнологичной продукции, оборудования и услуг из России, в первую очередь из Петербурга.

Также площадка должна способствовать налаживанию взаимодействия между научными и образовательными учреждениями ЮАР и Северной столицы, выступая в роли связующего делового и коммуникационного моста.