Мошенники из Петербурга похитили у россиян 49 млн рублей

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела против организованной группы, обеспечивавшей техническую поддержку телефонным мошенникам. Действия группы привели к хищению свыше 49 миллионов рублей.

Правоохранители завершили предварительное расследование по уголовному делу. Трое участников организованной группы обвиняются в совершении серии хищений денег с использованием IP-телефонии.

Обвиняемыми по делу проходят двое мужчин 28 и 30 лет, а также ранее судимая и временно проживавшая в Санкт-Петербурге 36-летняя жительница Кургана. По данным следствия, в марте 2023 года злоумышленники приобрели и установили телефонные шлюзы в трех квартирах, арендованных в разных районах города. Данная техническая инфраструктура позволяла зарубежным мошенникам связываться с российскими гражданами.

С марта по декабрь 2023 года фигуранты занимались техническим обслуживанием этой незаконной инфраструктуры. Их действия привели к хищению у десятков граждан свыше 49 миллионов рублей.

По 77 эпизодам мошенничества, краж и покушений в отношении них возбудили и позднее объединили в одно производство уголовные дела. Двое потерпевших, оказавшись под жестким давлением преступников, продали свои квартиры в Москве и Подмосковье, переведя мошенникам вырученные 15,7 миллиона рублей.

Действия обвиняемых по использованию SIM-карт в шлюзах также квалифицированы как неправомерный оборот средств платежа. В декабре 2023 года сотрудники полиции провели обыски, изъяв оборудование и технику на сумму свыше 1,1 миллиона рублей.

Также были арестованы квартиры, проданные потерпевшими, которые риэлторские компании не успели перепродать. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено во Всеволожский городской суд Ленинградской области. На время судебного разбирательства все обвиняемые будут содержаться под стражей.