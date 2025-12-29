За ночь на Солнце произошли три сильные вспышки класса М

За прошедшую ночь на Солнце произошли три сильные вспышки класса М. Мощнейшую из них ученые оценили в балл М4.2.

По данным на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в ночь на понедельник на Солнце было зафиксировано три вспышки класса М. Самая сильная из них получила оценку М4.2.

Данный показатель несколько слабее вспышки уровня М5.1, зарегистрированной в ночь на 27 декабря, сообщает 360.ru.

Помимо вспышек средней мощности, в тот же период наблюдались три события низкого класса С. Ранее ученые предупреждали о возможном достижении Солнцем пика вспышечной активности в новогодний период.

Также появились сообщения о необычном событии в районе звезды Фомальгаут в созвездии Рыб, где зарегистрировали две мощные вспышки света. По мнению исследователей, они вызваны столкновением планетезималей — малых тел, участвующих в формировании планет, произошедшем в 25 световых годах от Млечного Пути.