Дело Ларисы Долиной включат в учебную программу юридических вузов

Юридические вузы включат в учебные программы анализ дела о квартире певицы Ларисы Долиной. Студенты будут изучать его в рамках курсов по гражданскому праву и обороту недвижимости.

Как сообщили в Санкт-Петербургском государственном университете и Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА), дело о квартире певицы Ларисы Долиной станет частью учебного процесса. В СПбГУ его будут изучать студенты магистерских программ «Юрист в сфере оборота недвижимости», «Гражданское право, семейное право» и «Гражданский процесс, арбитражный процесс», сообщает РИА Новости.

По словам заведующей кафедрой правовой охраны окружающей среды СПбГУ Татьяны Красновой, дело уже активно обсуждалось на семинарских занятиях. Доцент СПбГУ Ольга Жаркова добавила, что данный резонансный случай может привести к пересмотру подхода к изучению рисков на рынке недвижимости. Также рассматривается возможность привлечения к лекциям не только юристов, но и психологов и социологов.

В МГЮА подтвердили, что дело будет рассматриваться на занятиях, учитывая его широкий общественный резонанс и влияние на судебную практику. Тема уже обсуждается в рамках молодежных научных мероприятий.

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) отметили, что дело не является уникальным прецедентом, но на его примере можно показать студентам, как должна быть организована работа юристов при заключении сделок. Декан Высшей школы правоведения РАНХиГС Олег Зайцев также указал, что этот кейс демонстрирует важность принятия судебных решений исключительно на основании закона, а не статуса сторон.

Напомним, Верховный суд РФ 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей, отменив предыдущие решения в пользу певицы