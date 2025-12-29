Ученые скорректировали размеры межзвездной кометы 3I/ATLAS

Уточненные расчеты радикально скорректировали оценку размеров межзвездной кометы 3I/ATLAS. Вместо предполагаемых гигантских габаритов ее ядро оказалось сопоставимым с обычными кометами Солнечной системы.

Пересмотр первоначальных гипотез

Первоначальные оценки размера ядра межзвездной кометы 3I/ATLAS, сделанные после ее открытия в июле 2025 года, оказались сильно завышенными. Необычно высокая яркость объекта на расстоянии орбиты Юпитера позволила предположить диаметр до 20 километров. Однако последующие расчеты, основанные на анализе наблюдаемых параметров, представили иную картину.

Методология уточнения параметров

Для определения истинных габаритов кометы астрономы использовали метод, основанный на анализе негравитационного ускорения. Этот эффект возникает из-за реактивной тяги, создаваемой испарением летучих веществ с освещенной стороны ядра. Изучив динамику изменения скорости 3I/ATLAS и сопоставив ее с данными об интенсивности сублимации, ученые смогли вычислить примерную массу и размер активного ядра. Полученные результаты указывают на то, что его диаметр находится в диапазоне от 820 до 1050 метров.

Итоговые характеристики и сравнение

Таким образом, межзвездная комета по своим размерам оказалась сопоставима со множеством комет, принадлежащих Солнечной системе. Предполагаемая плотность ее ядра составляет около 0,5 грамма на кубический сантиметр, что является типичным значением для подобных тел.

Несмотря на высокую наблюдаемую активность и потерю вещества, физические параметры 3I/ATLAS не позволяют предположить ее катастрофически быстрое разрушение — темпы сублимации соответствуют обычному для комет процессу потери десятков метров материала за один проход через внутренние области планетной системы.

Полет кометы

Напомним, что ключевым этапом пролета стало сближение кометы со звездой Регул в созвездии Льва 27 декабря, ставшее последним заметным ориентиром на ее пути внутри Солнечной системы. Далее объект продолжит движение к внешним границам, ожидаемо пересечет орбиту Юпитера в марте 2026 года и навсегда покинет нашу планетную систему.

Хотя комета не оправдала самых смелых ожиданий, ее изучение дало ценную информацию о составе, структуре и динамике межзвездных объектов. Спектральный анализ выявил в ее хвосте наличие сложных молекул, включая цианистые соединения.