В Ленобласти определили места для безопасного запуска фейерверков на Новый год

Власти Ленинградской области утвердили перечень мест, где разрешен безопасный запуск фейерверков в новогоднюю ночь. При этом в ряде муниципалитетов организованные салюты проводиться не будут.

В разных районах Ленобласти определены специальные площадки для использования пиротехнических изделий бытового назначения. В Бокситогорске это городской пляж озера Павловское и пустырь между несколькими улицами.

В Пикалево выбраны территории напротив магазина «Магнит» и у входа в бассейн. Для Гатчины утверждены площадки на перекрестках в районах Аэродром и Хохлово Поле, в Киришах — несколько точек, включая пустырь на Волховской набережной и сквер «Сказка», в Тихвине — Фестивальная площадка и зона у стадиона «Кировец».

В то же время администрация Тосненского района приняла решение об отказе от фейерверка в этом году, заменив его музыкальным и световым сопровождением на центральной площади. Кингисеппский район призвал жителей праздновать экологично, выбирая гирлянды и свечи вместо пиротехники. В Подпорожском районе официальных мероприятий с салютами не планируется, но для желающих определена площадка у культурно-досугового центра.

Администрация Всеволожского района подтвердила, что в таких городах, как Всеволожск, Мурино и Кудрово, организованных фейерверков не будет.

Единственным муниципалитетом, официально анонсировавшим праздничный салют, стал Выборг. Мероприятие запланировано на 2:00 1 января на стадионе «Авангард», ему будет предшествовать диджей-сет и выступление кавер-группы.