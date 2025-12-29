Александр Дрозденко завершил формирование правительства Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко завершил формирование состава областного правительства. В новой структуре все заместители главы региона получили официальное наименование «вице-губернатор».

В ходе реорганизации была сохранена зона ответственности шести ключевых руководителей, включая первого вице-губернатора – руководителя администрации Аллу Астратову, вице-губернатора – руководителя представительства при Правительстве РФ Николая Циганова, а также вице-губернаторов по сельскому хозяйству, строительству, культурному наследию и финансам.

В правительстве создана новая должность – вице-губернатор по контрольно-надзорной деятельности, в обязанности которого войдет, в том числе, сопровождение реформы обращения с отходами и жилищного надзора. Этот пост занял Михаил Ильин, ранее курировавший вопросы безопасности. Анна Данилюк, ранее отвечавшая за внутреннюю политику, назначена представителем губернатора в Законодательном собрании области.

Среди новых назначений — возвращение в правительство Константина Патраева, который с 2023 по август 2025 года принимал участие в специальной военной операции. Он занял пост вице-губернатора по внутренней политике. Ярослав Седов, ранее бывший помощником губернатора и руководителем Таможенной академии, назначен вице-губернатором по безопасности.

На должность вице-губернатора по экономическому развитию утвержден Егор Мищеряков, который также будет исполнять обязанности председателя комитета экономического развития. Вице-губернатором по социальным вопросам стал Александр Кялин, до этого возглавлявший администрацию Подпорожского района. Пост вице-губернатора по транспорту и ТЭК занял Денис Седов, ранее руководивший комитетом по дорожному хозяйству.