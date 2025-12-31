Дворцовый и Троицкий мосты в Петербурге зажгут праздничную подсветку

В канун Нового 2026 года Дворцовый и Троицкий мосты в Санкт-Петербурге будут подсвечены в праздничных цветах. Их пролеты окрасятся в изумрудный, а опоры станут ярко-красными. Как сообщает пресс-служба губернатора города, эта цветовая гамма символизирует наступление года Красной Огненной Лошади.

В Смольном отметили, что включение подсветки на главных мостах уже стало доброй традицией, которая дополняет праздничное световое оформление города и создает настроение.

Подсветка будет работать с 16:10 31 декабря 2025 года до 23:59 2 января 2026 года. В этот период она будет временно приостанавливаться для проведения светомузыкального шоу «Сердце Петербурга», которое покажут на мостах 1 и 2 января в 20:00 и 20:15.

Кроме того, в новогоднюю ночь с 23:55 31 декабря до 00:20 1 января будут зажжены факелы на Ростральных колоннах.