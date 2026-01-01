Сказочные сани Деда Мороза вернулись в Великий Устюг

Сани Деда Мороза вернулись в Великий Устюг после завершения большого путешествия по России.
Сказочные сани совершили путешествие 31 декабря, пролетев в течение дня через всю территорию страны. Согласно интерактивной карте Росавиации, новогодний волшебник поздравил с праздником россиян, живущих в 11 разных часовых поясах.
Путь Деда Мороза можно было отследить с помощью специального сервиса, предоставленного Федеральным агентством воздушного транспорта.
Отметим, что Министерство транспорта РФ и Росавиация анонсировали это путешествие 30 декабря. Министр транспорта Андрей Никитин поручил главе Росавиации Дмитрию Ядрову обеспечить беспрепятственное движение Деда Мороза по воздушным трассам. Эта мера была принята для того, чтобы все дети получили свои новогодние подарки точно в срок.