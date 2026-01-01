Лиса пришла встречать Новый год с жителями Шуваловского проспекта

Лиса появилась на улицах Приморского района Санкт-Петербурга в предновогодние дни.

Жители Северной столицы в социальных сетях сообщают, что дикий зверь появился на Шуваловском проспекте накануне Нового года. Это не первый случай, когда дикие звери забредают в городскую среду.

Напомним, что в сентябре 2024 года жители того же района наблюдали за лосем. Животное спокойно ходило по двору на Приморском проспекте, а затем добежало до берега и прыгнуло в воду.

Лось оказался в акватории Большой Невки, где его позже выловили сотрудники Комитета по природопользованию. Для спасения животного специалисты применили снотворное.

Кроме того, в марте 2024 года в Приморском районе видели песца. Зверек находился в стадии линьки, поэтому его мех был не белого, а серого цвета.

Также в этом году на Приморском шоссе в районе поселка Солнечное было замечено стадо кабанов. Животные пересекли дорогу в непосредственной близости от пешеходного перехода.