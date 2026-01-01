В 2026 году россиян ждут индексация пенсий, новый МРОТ и НДФЛ

С 1 января 2026 года в России вступают в силу многочисленные изменения в социальной, налоговой и жилищной сферах. Ключевые нововведения касаются индексации пенсий, повышения МРОТ.

Страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6%. Фиксированная выплата увеличится до 9,5 тысячи рублей, а стоимость пенсионного коэффициента — до 156,76 рублей. Изменения коснутся и работающих, и неработающих пенсионеров. Граждане, достигшие 80 лет, а также инвалиды I группы, получат право на двойную фиксированную выплату.

Устанавливаются новые значения прожиточного минимума — 18,9 тысячи рублей, и МРОТ — 27,09 тысячи рублей.

Максимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет установлено на уровне 83,02 тысячи рублей. Вводится новая ежегодная семейная выплата (налоговый кэшбэк) для работающих родителей двух и более детей.

Ее размер определяется как разница между уплаченным НДФЛ и условным налогом по ставке 6%. Право на выплату имеют семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.

Для участников СВО и мобилизованных граждан продлевается право на кредитные каникулы. Также вводится специальный социальный контракт для демобилизованных на сумму до 350 тысяч рублей, который можно направить на открытие бизнеса или обучение без учета дохода семьи.

В налоговой сфере ключевым изменением становится повышение основной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 22%. Для субъектов малого и среднего предпринимательства увеличены лимиты доходов для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) — с 450 до 490,5 миллиона рублей в год.