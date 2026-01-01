Первый день 2026 года встретил петербуржцев морозами

На территории Санкт-Петербурга установилась морозная погода.

По прогнозу синоптика Михаила Леуса, 1 января Северной столице окажется под влиянием узкого барического гребня, который будет сжат циклонами с востока и запада. Метеоролог сообщил о возможной облачной погоде с прояснениями и небольшом снеге.

При этом дневные температурные показатели окажутся на 6-7 градусов ниже климатической нормы, добавил Леус.

В этот день температура воздуха в городе составит от -10 до -12 градусов. В Ленинградской области морозы будут еще сильнее, показатели термометров окажутся в диапазоне от -9 до -14 градусов. Ветер ожидается юго-восточного направления со скоростью 2-7 метров в секунду.

При этом минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала текущего зимнего сезона, минимальная температура опустилась до отметки в -13,5 градуса.