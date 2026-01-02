МОК подтвердил нейтральный статус для российских спортсменов на Олимпиаде-2026

Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри заявила, что российские спортсмены будут выступать на зимних Играх 2026 года в нейтральном статусе даже в случае окончания СВО.

Ковентри заявила, что российские спортсмены будут выступать на предстоящих зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо в статусе индивидуальных нейтральных атлетов, даже если СВО к моменту начала соревнований завершится. Соответствующее заявление она сделала в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Ковентри подчеркнула, что на текущем этапе никаких изменений в уже принятом решении не предвидится. Напомним, что 11 декабря 2025 года Международный олимпийский комитет рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских международных соревнованиях. Ряд международных спортивных федераций уже последовал этой рекомендации.

Однако для взрослых атлетов сохраняется прежняя позиция: МОК рекомендует допускать их к турнирам только в индивидуальном нейтральном статусе, без национальной символики. Зимние Олимпийские игры 2026 года запланированы к проведению с 6 по 22 февраля.