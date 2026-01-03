В Петербурге стартовали пригородные поезда к горнолыжным трассам

В субботу, 3 января, в Санкт-Петербурге стартовали «Лыжные стрелы» — специальные пригородные электропоезда, которые по выходным дням доставляют горожан к популярным горнолыжным трассам в Ленинградской области.

Первый рейс с 500 пассажирами отправился с Финляндского вокзала в поселок Токсово, пишет «Петербургский дневник». Как сообщил председатель Комитета по физической культуре и спорту Петербурга Антон Шантырь, билеты на стартовые поездки в новом году были полностью раскуплены за час.

В воскресенье, 4 января, запланированы выезды с Финляндского вокзала в Орехово (в 09:07) и с Московского вокзала в Шапки (в 09:15). Следующие рейсы «Лыжных стрел» состоятся 10 и 11 января.

Напомним, в Ленинградской области работают несколько качественных горнолыжных склонов, куда из города можно добраться за короткое время. Проект позволяет жителям Петербурга удобно и быстро попасть на зимние трассы для активного отдыха.