Солнце в Петербурге светило в декабре всего 7,5 часа

По данным метеограммы, опубликованной главным синоптиком Санкт-Петербурга Александром Колесовым, в декабре 2025 года солнце в городе светило всего 7,5 часа. Солнечными за весь месяц были лишь четыре дня.

При этом самым солнечным месяцем 2025 года стал июль, когда солнце светило 326 часов в течение 30 дней. Об этом Колесов сообщил в своем Telegram-канале.

Колесов также отметил, что 2025 год стал для Петербурга вторым самым теплым за всю историю наблюдений, уступив только 2020 году. Средняя годовая температура составила 7,93 градуса (в 2020-м было 8,3 градуса). При этом год опередил прошлый год всего на 0,01 градуса, несмотря на похолодание в последние дни декабря.

Осадков за год выпало 114% от нормы, однако этот показатель не стал рекордным для текущего столетия.