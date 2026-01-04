Минимальные баллы ЕГЭ для вузов повысили по шести предметам

Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы, подведомственные Минобрнауки, повышены с 2026 года по шести предметам.

Об этом сообщила член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова. По ее словам, пороги увеличены: по физике — с 39 до 41 балла, по информатике — с 44 до 46, по истории — с 36 до 40, по иностранным языкам — с 30 до 40, по химии и биологии — с 39 до 40 баллов. Эти баллы являются нижним порогом для подачи документов и не гарантируют зачисление, пишет ТАСС.

По остальным предметам минимальные баллы остались прежними: русский язык и профильная математика — 40 баллов, обществознание — 45, литература и география — 40. Вузы вправе устанавливать более высокие пороговые значения. Обязательными для получения аттестата остаются русский язык и математика.