Центр управления парковками Петербурга обновил список мест для уборки снега

Центр управления городскими парковками (ЦУП) Санкт-Петербурга ежедневно обновляет адресный перечень зон платных парковок, где запланирована централизованная уборка. Работы выполняются Комитетом по благоустройству.

Актуальная информация о запланированных уборочных мероприятиях публикуется на официальном сайте ЦУП и автоматически рассылается пользователям мобильного приложения «Парковки Санкт-Петербурга». Это позволяет автомобилистам заранее узнать о временных ограничениях и перепарковать свои машины.

В ЦУПе также регулярно подчеркивают, что водители, которые игнорируют уведомления и оставляют автомобили на местах, предназначенных для уборки, существенно увеличивают время проведения работ.

Это создает дополнительные трудности для коммунальных служб и может приводить к задержкам в приведении улиц в порядок. Городские власти призывают автомобилистов с пониманием относиться к необходимости перепарковки и соблюдать установленные правила.