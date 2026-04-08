В Петербурге впервые партийные билеты «Новых людей» вручили целым семьям

В Санкт-Петербурге впервые партийные билеты партии «Новые люди» вручили сразу целым семьям. Торжественное мероприятие прошло в общественном штабе партии на Невском проспекте, 148А.

Среди новых членов партии — семьи разных поколений: родители, дети, бабушки и дедушки. Такой формат стал символом осознанного выбора — приходить в политику вместе и вместе участвовать в изменениях.

По словам представителей партии, за этим стоит конкретный запрос: всё больше людей хотят не просто наблюдать за происходящим, а влиять на то, как развивается город.

Руководитель общественного штаба партии «Новые люди» в Санкт-Петербурге Дмитрий Панов:

«Когда в партию приходят семьями, это всегда про доверие и осознанный выбор. Люди хотят не просто наблюдать за тем, как меняется город, а участвовать в этих изменениях вместе — с теми, кто им близок. Мы видим развитие Петербурга через семьи, потому что именно там формируются решения, ответственность и понимание будущего. Поэтому наша задача — создавать условия, при которых можно развиваться, работать, строить своё дело и растить детей здесь, в городе, чувствуя уверенность и возможность влиять на происходящее».

Как сообщили в пресс-службе партии «Новые люди», поддержка семей, развитие семейного предпринимательства и участие жителей в жизни города партия рассматривает как взаимосвязанные направления работы, направленные на повышение качества городской среды.