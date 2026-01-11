Аварии на Звездной улице в Петербурге начали ликвидировать

В ночь на 11 января специалисты петербургского Водоканала начали работы по ликвидации коммунальной аварии на Звездной улице, 14. На месте обнаружено вытекание холодной воды на проезжую часть.

На время ремонтных работ будет отключено водоснабжение торгового комплекса по адресу Звездная улица, 14, и жилого дома № 8 по той же улице. В Водоканале отметили, что местный жилищно-строительный кооператив отказал в доступе к водомерному узлу для монтажа временного водопровода, пишет «Петербургский дневник».

В качестве альтернативного источника водоснабжения предприятие установит прицеп-цистерну с водой. Адрес её размещения будет сообщен дополнительно. О завершении работ и восстановлении подачи воды Водоканал проинформирует отдельно.