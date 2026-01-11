На уборку снега в Петербурге вышли более 1400 единиц техники и 1300 работников

На улицы Санкт-Петербурга для ликвидации последствий снегопада вышли 1411 единиц техники и 1393 работника ручной уборки.

Об этом сообщил председатель Комитета по благоустройству города Сергей Петриченко. В уборке улично-дорожной сети задействовано 42 единицы малой механизации, 1053 единицы уборочной техники и 1033 сотрудника для ручной очистки. Садово-парковые предприятия мобилизовали 360 своих сотрудников и 112 единиц техники. Для усиления работ дополнительно привлечены 143 самосвала и 91 погрузчик.

Вице-губернатор Евгений Разумишкин отметил, что основная задача — оперативный вывоз снега с дорог, тротуаров и внутриквартальных территорий. Особое внимание уделяется подготовке безопасных подходов к социальным объектам — школам, детским садам и поликлиникам — перед началом рабочей недели.