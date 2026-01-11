Бастрыкин взял на контроль проверку по аварийному дому в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту возможного нарушения прав жильцов многоквартирного дома в Санкт-Петербурге. Информация о проблемах поступила из сообщений в Интернете.

По данным пресс-службы ГСУ СК России по Петербургу, жилой дом 1985 года постройки на улице Коллонтай длительное время не обслуживается надлежащим образом. Из-за нарушения целостности кровли квартиры регулярно затапливаются, что создает угрозу короткого замыкания и пожара. В помещениях фиксируется повышенная влажность, а ранее проведенный частичный ремонт не решил проблему.

В Главном следственном управлении СК по Петербургу организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю ведомства Павлу Выменцу предоставить доклад о промежуточных результатах и принятых мерах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.