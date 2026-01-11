В ночь на воскресенье произошла вторая в 2026 году магнитная буря

Вторая с начала года магнитная буря произошла в ночь на воскресенье.

Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По данным ученых, буря сопровождалась неожиданно сильными полярными сияниями, нижняя граница которых местами опускалась до широт около 50 градусов.

Пик явления наблюдался с 01:00 до 03:00 по московскому времени и достиг максимальной интенсивности.

Причиной бури стало облако плазмы от слабой солнечной вспышки, приблизившееся к Земле. Напомним, что в 2025 году ученые зафиксировали наибольшее количество магнитных бурь за последнее десятилетие.