В Петербурге усилили контроль за парковкой из-за снегопада

В связи с обильными снегопадами Комитет по транспорту Санкт-Петербурга продолжает работу в усиленном режиме по контролю за соблюдением правил остановки и стоянки транспортных средств. Мероприятия проводятся круглосуточно по всей территории города.

Особое внимание уделяется участкам, где установлены знаки «Остановка/Стоянка запрещена» с табличкой, указывающей время действия. Соблюдение этих ограничений критически важно для свободного проезда снегоуборочной и коммунальной техники.

Как рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту, автомобили, припаркованные с нарушением правил и препятствующие уборке снега, будут эвакуированы на специализированные стоянки. Комитет призывает водителей строго соблюдать ПДД, так как в сложных погодных условиях дисциплинированность становится ключевым фактором безопасности и бесперебойной работы городских служб.