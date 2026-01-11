Высота сугробов в Петербурге увеличилась за сутки почти на 13 сантиметров

За период активного снегопада высота снежного покрова в Санкт-Петербурге увеличилась на 12,7 сантиметра.

Городские службы переведены на усиленный режим работы, сообщил Комитет по благоустройству. По данным ведомства, для расчистки улично-дорожной сети 11 января было задействовано 1 053 единицы техники и 1 033 работника ручной уборки.

За сутки на утилизацию вывезено 36 тысяч кубометров снега. Уборка ведется непрерывно, ключевые магистрали расчищаются несколько раз в день.

Как ранее сообщалось, 10 и 11 января город находился в зоне циклона «Фрэнсис», который принес наиболее интенсивный в текущем сезоне снегопад и сильный ветер. По прогнозам синоптиков, 12 января в Петербурге также ожидается небольшой снег, температура составит от -8 до -12 градусов.