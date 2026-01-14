Николаев прокомментировал многолетний конфликт из-за песни об Андрее Губине

Композитор Игорь Николаев заявил, что до сих пор сталкивается с обвинениями от поклонников Андрея Губина из-за песни «Ниже ростом только Губин». Фанаты полагают, что этот ироничный хит негативно повлиял на карьеру их кумира.

По словам Игоря Николаева, ситуация изначально не вызывала опасений. Сам Губин знал о работе над композицией и даже присутствовал при ее обсуждении в студии в рамках шоу «Фабрика звезд». В беседе с StarHit Николаев отметил, что тогда они обсуждали ироничный текст в студии, и он был уверен, что у коллеги есть чувство самоиронии.

Однако позднее выяснилось, что певец затаил обиду. Об этом композитор узнал из потока гневных сообщений в социальных сетях. Пользователи обвиняли его в сломанной карьере Губина.

Николаев выразил недоумение такой позицией. Он подчеркнул, что в тексте песни, посвященной любви, нет оскорбительного содержания, а лишь ироничное упоминание. Он также добавил, что многие мировые знаменитости невысокого роста не видят в подобных отсылках проблемы.

Ситуацию прокомментировал и продюсер Игорь Крутой, который руководил четвертым сезоном «Фабрики звезд». Он признался, что чувствует моральную ответственность, так как песня прозвучала в рамках его проекта и действительно сильно задела Губина.

По мнению Крутого, на уход певца со сцены повлиял комплекс причин, включая смерть родителей и проблемы со здоровьем.