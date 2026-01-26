Полицейские раскрыли схему с переоформлением номеров в Петербурге

Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы в Санкт-Петербурге. Злоумышленники похищали деньги с банковских счетов граждан через переоформленные номера мобильной связи.

Злоумышленники были задержаны несмотря на тщательную конспирацию с использованием арендованных квартир и зарубежных серверов. По данным следствия, один из фигурантов с помощью специального программного обеспечения собирал номера телефонов, выставленные на продажу операторами сотовой связи. Полученные списки передавались сообщнику, который оформлял сим-карты на третьих лиц.

Затем через мобильное приложение банка проверялось наличие средств от предыдущих владельцев номеров. При обнаружении положительного баланса деньги переводились на подконтрольные счета. Если остатка не было, на имя предыдущего владельца оформлялся кредит, и выданные банком средства также выводились.

Предварительный ущерб от действий группы превышает 15 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Подозреваемые были задержаны в Свердловской области и Санкт-Петербурге. При обысках полицейские изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, банковские и сим-карты, а также наличные деньги на общую сумму свыше 1,7 миллиона рублей.

Также правоохранители установили причастность задержанных как минимум к 100 эпизодам противоправной деятельности в различных регионах страны. Было возбуждено уголовное дело по статье о краже в крупном размере.

Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другому — подписка о невыезде. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех эпизодов и возможных соучастников.