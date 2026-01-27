Вторник, 27 января 2026
Петербуржцам рассказали о юных защитниках блокадного Ленинграда

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Защитниками блокадного Ленинграда становились не только взрослые. На начало блокады в осажденном городе оставались около 400 тысяч детей.

Начало блокады

Попытка организовать массовую эвакуацию детей из Ленинграда была предпринята уже в первые месяцы войны, однако она во многом оказалась неудачной.

Эшелоны с детьми нередко попадали под бомбежки. Отдельные районы назначения сами вскоре оказывались захвачены наступающими немецкими войсками. Например, на станции Лычково в июле 1941 года от налета погибли десятки детей.

К концу августа сухопутное сообщение было окончательно перерезано, и город оказался в кольце блокады. Возобновить эвакуацию удалось лишь в декабре по ледовой «Дороге жизни» через Ладожское озеро, которая сама постоянно подвергалась артобстрелам, сообщает 360.ru.

Выживание в осажденном городе

Детство в блокадном Ленинграде было отмечено жестокими лишениями, главным из которых стал всепоглощающий голод. Самым известным личным свидетельством эпохи остается дневник 11-летней Тани Савичевой. Короткими фразами она фиксировала смерть каждого члена своей семьи, завершив записи словами «Умерли все. Осталась одна Таня». Девочку эвакуировали, но спасти ее не удалось — в 1944 году она скончалась от последствий истощения.

Другие дети тоже вели дневники. Они подробно описывали бытовые ужасы осады, но иногда находили место и для редких светлых наблюдений. Например, 13-летняя Евгения отметила в своем дневнике появление в опустевшем городе первой кошки весной 1943 года.

Участие в обороне города

Несмотря на юный возраст, многие подростки активно участвовали в обороне Ленинграда. Часто они организовывались в группы для разведки, связи и снабжения. Например, комсомольцы вставали к станкам на оборонных заводах, дежурили на крышах, туша пожары от бомб, и работали санитарами в госпиталях.

Параллельно с этим предпринимались попытки сохранить для детей элементы нормальной жизни. Так, зимой 1941-1942 года в школах и детских садах устраивали новогодние елки с подарками, которыми чаще всего становились скудные съестные припасы. Работал Дворец пионеров, где юные артисты давали концерты для раненых и ослабевших горожан, поднимая их дух.

За проявленное мужество тысячи детей-блокадников были впоследствии награждены медалью «За оборону Ленинграда».

