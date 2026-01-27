Концертная деятельность Долиной оказалась под угрозой из-за волны отмен

Волна отмен и переносов выступлений ставит под вопрос дальнейшую концертную деятельность народной артистки России Ларисы Долиной.

Массовые отмены концертов

В начале 2026 года отменили несколько запланированных концертов Ларисы Долиной. Выступление в Туле 4 января не состоялось из-за низкого спроса. Организаторы также сослались на «нездоровый ажиотаж» вокруг певицы — было продано около половины билетов.

Также было отменено юбилейное шоу «На бис», которое запланировали в Московском международном Доме музыки 6 марта. Официальной причиной назвали многочисленные негативные обращения от зрителей. Освободившуюся дату заняли другие артисты.

Переносы и сохранившиеся выступления

Некоторые площадки выбрали тактику не отмены, а переноса. Концерт в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге сдвинули с 25 февраля на 15 ноября, сославшись на изменения в гастрольном графике. Аналогично перенесли выступление в московском Lustra Bar с 1 марта на 18 октября.

При этом в расписании сохраняются камерные концерты в столичном баре Petter. Однако и там фиксируются массовые возвраты билетов, что ведет к низкой заполняемости зала. Сольные выступления в ряде небольших городов формально не отменены, но их проведение остается под вопросом из-за крайне слабого спроса.

Причины отмены концертов

Основной причиной кризиса концертной деятельности называют затяжной судебный процесс вокруг квартиры певицы в Хамовниках. История с продажей жилья и последующее выселение артистки по решению суда спровоцировали устойчивую волну негатива в социальных сетях и поток жалоб от потенциальных зрителей.

Это напрямую повлияло на продажи билетов и заставило организаторов отказываться от сотрудничества, опасаясь репутационных рисков и финансовых убытков.

В результате гастрольный график певицы на ближайшие месяцы оказался де-факто сорванным, а каждое запланированное выступление сопряжено с высоким риском срыва.

История судебного конфликта

Судебный спор возник вокруг квартиры в Хамовниках, которую Лариса Долина продала в 2024 году. Согласно материалам дела, певица стала жертвой мошенников, вследствие чего была вынуждена заключить сделку на сумму 112 миллионов рублей. Покупательницей недвижимости выступила предприниматель Полина Лурье.

Первоначально суд первой инстанции встал на сторону артистки, признав сделку недействительной и восстановив ее право собственности на жилье. Однако это решение было оспорено. Вышестоящие судебные инстанции заняли иную позицию, окончательно признав право собственности за Лурье.

В декабре 2025 года Московский городской суд вынес постановление о выселении певицы и ее семьи из спорной квартиры.