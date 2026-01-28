Астрономы сообщили о возможном местоположении Рая за космическим горизонтом

Исследователи предположили, что понятие Космического горизонта в современной астрофизике может иметь параллели с теологическим описанием Рая.

Научная основа гипотезы

Ученый Майкл Гиллен основывает свои выводы на фундаментальных астрофизических концепциях, в первую очередь на законе Хаббла, открытом в 1929 году. Этот закон утверждает, что галактики удаляются от наблюдателя со скоростью, пропорциональной расстоянию до них. Экстраполяция этой зависимости позволяет выделить теоретическую границу — Космический горизонт. Он находится примерно в 273 миллиардах триллионов миль от Земли. На этом расстоянии объекты должны были бы двигаться со скоростью света.

Согласно специальной теории относительности Эйнштейна, достичь скорости света, а значит и самого горизонта, невозможно ни для одного материального объекта или космического корабля. Поэтому Космический горизонт рассматривается как абсолютный предел наблюдаемой и достижимой для человечества Вселенной.

Свойства пространства за пределами горизонта

Ученый развивает мысль, описывая свойства области за Космическим горизонтом. Так, современная космология утверждает, что пространство там продолжается, формируя целую вселенную, которая навсегда скрыта от нашего наблюдения. Кроме того, релятивистские эффекты на скорости света приводят к полной остановке времени на этой границе. Это означает отсутствие последовательности прошлого, настоящего и будущего — состояние вневременности.

Третье свойство — эта область предположительно содержит древнейшие объекты, существовавшие до Большого взрыва. Они предшествуют началу известной нам наблюдаемой Вселенной. Недосягаемость, вневременность и предвечное существование выводятся из математических расчетов и современных космологических теорий.

Параллели с теологическими категориями

Основываясь на этих научных положениях, Майкл Гиллен проводит параллель с библейскими описаниями Рая или высших небес как обители Бога. Ученый указывает на несколько соответствий. Библейское расположение Рая «наверху» совпадает с направлением в космическое пространство, где теоретически находится Космический горизонт. Его принципиальная недосягаемость для смертных при жизни перекликается с религиозными представлениями о недоступности Божьей обители в земном существовании.

Также идея о том, что за горизонтом находится реальность, предшествовавшая Большому взрыву, соотносится с понятием о предвечном существовании Бога-Творца.