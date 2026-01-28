Ученые раскрыли механизм снижения холестерина овсом

Биологи нашли механизм, благодаря которому овес снижает уровень холестерина.

Эксперимент с хлопьями

Влияние овса на метаболизм и микробиоту исследователи изучали в двух параллельных рандомизированных исследованиях с участием людей с метаболическим синдромом. Результаты их работы были опубликованы в научном журнале Nature communications.

В первом краткосрочном эксперименте 34 участника разделили на две группы. Экспериментальная группа два дня потребляла три раза в день по 100 граммов овсяных хлопьев вместо обычной еды. Контрольная группа получала изокалорийные блюда без овса.

Во втором шестинедельном исследовании также участвовали 34 человека. Одна группа заменяла один прием пищи на 80 граммов овсяных хлопьев, сохраняя остальной рацион. Другие испытуемые следовали привычному питанию без овса.

У всех участников оценивали клинико-биохимические показатели: липидный профиль и уровень глюкозы. Проводили анализ глобальных метаболомных профилей плазмы и кала, а также секвенирование 16S рРНК для характеристики микробиоты. Ключевыми методами анализа стали интегративный мульти-омикс-анализ (DIABLO) и разреженный дискриминантный анализ на частичных наименьших квадратах (sPLS-DA) для выявления наиболее важных изменений.

Влияние на холестерин и метаболиты

Кратковременная высокодозовая овсяная диета привела к значимому снижению уровня общего холестерина (в среднем на 15,6 мг/дл) и холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, на 16,3 мг/дл) по сравнению с контрольной группой.

Этот эффект сохранялся тенденцией к пониженным значениям в течение шестинедельного периода наблюдения после диеты, отмечают ученые.

Интегративный анализ выявил сильную обратную корреляцию между приростом этих фенольных метаболитов в плазме и снижением уровня холестерина.

Выводы и перспективы

Полученные результаты меняют представление о механизмах полезного действия овса. Помимо известного эффекта бета-глюкана, ключевую роль играют фенольные соединения зерна. Под действием кишечной микробиоты они превращаются в биологически активные метаболиты, такие как дигидроферуловая кислота. Эти вещества напрямую влияют на метаболизм холестерина, что подтверждено как клиническим исследованием, так и клеточными экспериментами.

Краткосрочная высокодозовая овсяная диета представляет собой быстрый и эффективный немедикаментозный подход для коррекции дислипидемии у людей с метаболическим синдромом. Результаты открывают новые перспективы для создания персонализированных нутритивных стратегий. Они направлены на модуляцию микробиоты и использование микробных метаболитов в качестве терапевтических агентов.