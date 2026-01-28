С 2026 года в Петербурге усилят борьбу с незаконной торговлей

Новый федеральный закон о размещении торговых объектов на частной земле позволит Санкт-Петербургу усилить борьбу с незаконной торговлей.

Документ о размещении нестационарных торговых точек на частной земле был принят депутатами Государственной думы 27 января и вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

В пресс-службе администрации Северной столицы сообщили, что Петербург обеспечит реализацию положений закона с учетом местной специфики и правоприменительной практики. Работа будет направлена на сокращение количества незаконных торговых объектов и повышение качества городской среды.

Новый закон предоставляет регионам дополнительные правовые инструменты для противодействия незаконной и стихийной торговле. Это позволит более эффективно реагировать на обращения жителей.

По данным Смольного, в 2025 году на территории Петербурга от незаконно размещенных нестационарных торговых объектов было освобождено 125 городских земельных участков.

Кроме того, в данном секторе активно используются цифровые технологии мониторинга. С лета 2025 года к выявлению нарушений подключили искусственный интеллект «Городовой». В итоге система обнаружила свыше 60 нелегальных объектов на частных территориях. После проверок виновные лица получили административные штрафы на общую сумму свыше трех миллионов рублей.