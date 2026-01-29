Четверг, 29 января 2026
В Петербурге почтили память защитников блокадного Ленинграда

Даниил Александров
Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга

Работники транспортных предприятий Санкт-Петербурга приняли участие в памятных акциях в честь 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады. Цветы были возложены к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.

Сотрудники СПб ГУП «Пассажиравтотранс» возложили венок и цветы к монументу «Мать-Родина», а также к мемориальной доске воинам-автомобилистам. В акции участвовали ветераны, представители Молодежного совета и сотрудники всех филиалов предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Коллектив СПб ГУП «Горэлектротранса» также возложил цветы к главному монументу и к стеле в память о работниках Трамвайно-троллейбусного управления на Аллее Памяти. В торжественно-траурном мероприятии приняли участие представители руководства, Учебно-курсового комбината и Молодежного совета. В колонне транспортников прошел старейший работник предприятия, ведущий специалист отдела социальной политики Валентин Кузьминский.

Также в этот день делегация от ГУП «Петербургский метрополитен» присоединилась к памятным мероприятиям, возложив цветы к подножию мемориала «Мать-Родина».

