В Петербурге запустят временный автобусный маршрут от ЖК «Парколово»

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Для жителей ЖК «Парколово» в Выборгском районе запустят временный автобусный маршрут. Такое решение связано с задержкой ввода в эксплуатацию запланированных дорожных объектов.

Не все инфраструктурные объекты в районе будут введены в 2026 году. В связи с этим принято решение организовать транспортное сообщение по временной схеме. Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков на прямой линии правительства Санкт-Петербурга.

По его словам, в настоящее время идет согласование необходимых нормативных документов. Запуск нового маршрута планируется запустить в течение месяца.

Расчетное время в пути от жилого комплекса до станции метро «Проспект Просвещения» составит около 20 минут. Такой показатель основан на анализе движения ранее существовавшего маршрута № 397, добавил Поляков.

Вице-губернатор заявил, что одной из причин задержки является неготовность улицы Новокузнецкой, которую не планируется вводить в полном объеме в этом году. Временный маршрут станет компенсационной мерой для обеспечения мобильности жителей.

Ранее врио председателя Комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков сообщал о важности создания современных отстойно-разворотных площадок. По его словам, такие объекты, как площадка на Заречной улице, являются ключевыми инфраструктурными точками. Они позволяют повышать регулярность движения, открывать новые маршруты и сокращать интервалы. Работа в этом направлении будет продолжена.

