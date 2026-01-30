Причиной исчезновения семьи Усольцевых мог стать несчастный случай

Наиболее вероятной причиной исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае эксперты считают несчастный случай.

Несчастный случай

Руководитель поисковой организации Кристина Вульферт заявила, что в деле об исчезновении семьи Усольцевых наиболее вероятной выглядит версия о несчастном случае. В беседе с РИА Новости она отметила, что условия в горной местности Красноярского края крайне сложны и непредсказуемы. Погода может резко ухудшиться в течение нескольких часов, а прогнозы для таких удаленных районов часто неточны.

Туман, ветер и низкие температуры создают высокие риски даже для опытных туристов. По мнению эксперта, семья могла стать жертвой стихии или получить травму на сложном рельефе.

Новая версия маршрута

Семья из Красноярска, состоящая из двух взрослых и пятилетней девочки, пропала 28 сентября во время похода в районе горы Буратинка недалеко от поселка Кутурчин. Последний сигнал телефона был зафиксирован в семи километрах от населенного пункта. На основании данного инцидента следственный комитет возбудил уголовное дело.

Позже появилась информация, что целью Усольцевых могла быть не гора Буратинка, а скала Мальвинка. Замруководителя следственного управления Яна Сырымбетова пояснила, что это предположение основано на желании Ирины Усольцевой найти так называемый камень желаний на пути к этой скале. Показания других туристов, которые не встретили семью на тропе к Буратинке, косвенно подтверждают эту версию. Район поисков был сужен, но это не привело к обнаружению пропавших.

Необычные детали

Дело содержит несколько обстоятельств, которые вызывают вопросы у специалистов. В автомобиле Усольцевых были обнаружены крупная сумма денег. Родственники пояснили, что глава семьи часто оставлял в машине наличные.

Криминальный мотив на этой основе следствие считает маловероятным, так как проверка бизнеса и окружения Сергея Усольцева не выявила явных угроз. Еще одним странным фактом стал статус «онлайн» в его социальной сети через несколько дней после исчезновения.

Следователи объяснили это работой второго телефона, оставшегося не при нем, и фоновыми процессами в приложениях. Наиболее загадочным остается полное отсутствие в тайге каких-либо вещей, следов или других улик, что нетипично даже для сложных поисковых операций.