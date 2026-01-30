Колесов объяснил причину появления световых столбов в небе над Петербургом

В ночь на 30 января в небе над Санкт-Петербургом возникли световые столбы. Их появление связано с наличием в воздухе ледяных кристаллов.

Начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов объяснил причину появления световых столбов в ночном небе Северной столицы.

По словам синоптика, несмотря на умеренные для этого периода морозы в -10…-11 градусов, в воздухе присутствовало большое количество ледяных частиц. Они преломляли свет городских огней, создавая оптический эффект вертикальных световых колонн.

В своем Telegram-канале Колесов отметил, что смягчению погоды в самой Северной столице способствовал приток теплого и влажного воздуха с Ладожского озера. Он поступал в город с северо-восточным ветром большую часть ночи. Понижение температуры произошло только под утро вместе с изменением направления ветра на северо-западное.

На остальной территории Ленинградской области сохранялась аномально холодная погода. Как подчеркнул метеоролог, сильные морозы наблюдались везде, кроме районов, находящихся под влиянием Ладоги.

В Выборге минимальная температура опускалась до -26 градусов. Восемь метеостанций в области зафиксировали значения ниже -25 градусов. Наиболее низкие показатели, от -28 до -29 градусов, были отмечены на нескольких станциях в восточных районах региона.