Россиянам рассказали о росте социальных выплат в феврале

С 1 февраля в России вступают в силу изменения в ключевых социальных и финансовых программах. Индексация затронет десятки выплат, а правила получения льготной ипотеки для семей будут ужесточены.

Индексация социальных выплат

С 1 февраля 2026 года будет проведена индексация более чем 40 видов социальных выплат, пособий и компенсаций. Их размер увеличится на 5,6%. Изменения затронут широкий круг получателей государственной поддержки. Корректировка коснется как ежемесячных, так и единовременных выплат.

Повышение произойдет в автоматическом режиме, без необходимости подачи дополнительных заявлений со стороны граждан. Это плановая корректировка, направленная на компенсацию роста потребительских цен и уровня инфляции.

Изменения в пенсионном обеспечении

Отдельные категории пенсионеров получат увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Право на двойную выплату имеют граждане, достигшие 80-летнего возраста, а также получатели пенсии по инвалидности I группы. Для тех, кому 80 лет исполнилось в январе, надбавка назначается автоматически.

Если I группа инвалидности была установлена в январе, перерасчет производится с даты ее оформления. Размер фиксированной выплаты после январской индексации составляет 9,5 тысячи рублей. Для данных категорий эта сумма удваивается и достигает 19,1 тысячи рублей в месяц. Страховая пенсия складывается из индивидуальной части, которая зависит от накопленных баллов, и фиксированной государственной выплаты. Стоимость пенсионного балла с 1 января 2026 года составляет 156,76 рубля.

Корректировка семейных выплат

Индексация на 5,6% коснется материнского капитала. После повышения выплата на первого ребенка составит 728,9 тысячи рублей. Сумма капитала на второго и последующих детей, если право на первого не возникало, достигнет 963,2 тысячи рублей. Тем, кто уже получал капитал на первенца, доплата за второго ребенка составит 234,3 тысячи рублей. Индексация применяется ко всем сертификатам, включая остатки неиспользованных средств.

Также изменятся детские пособия. Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28,4 тысячи рублей. Такую же сумму установят при передаче ребенка на воспитание в семью. При усыновлении ребенка-инвалида, старше семи лет или братьев и сестер пособие составит 217,3 тысячи рублей на каждого.

Минимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет увеличится до 10,8 тысячи рублей, максимальное — до 83 тысячи рублей. Также вырастут пособия женам военнослужащих по призыву.