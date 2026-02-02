Свыше 6,6 млн петербуржцев воспользовались транспортом в морозные выходные

За выходные дни общественным транспортом Санкт-Петербурга воспользовались больше 6,6 миллионов пассажиров. Сбоев в работе транспортной системы зафиксировано не было.

Рабочая группа под руководством первого заместителя председателя Комитета по транспорту Петербурга Дмитрия Ваньчкова совершила объезд ключевых объектов транспортной инфраструктуры. Целью проверки была оценка готовности парков к выходу на линию и наличие резервной техники.

По словам Ваньчкова, параллельно сотрудники СПб ГКУ «Организатор перевозок» проверили соблюдение температурного режима в салонах автобусов, трамваев и троллейбусов. Нарушений выявлено не было, температура поддерживалась на комфортном для пассажиров уровне. Также не было зафиксировано задержек с выходом подвижного состава на маршруты.

В штатном режиме осуществляли работу и другие элементы транспортной системы: ГУП «Петербургский метрополитен», пригородные железнодорожные перевозки и аэропорт «Пулково». Не выявлено сбоев и в функционировании сети городских и перехватывающих парковок. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

Напомним, что усиленный контроль за работой транспорта был введен после очередного заседания оперативного штаба по противодействию нештатным ситуациям. Этот штаб был создан 10 января по поручению вице-губернатора Северной столице Кирилла Полякова в связи с сильными снегопадами. Транспортные предприятия заранее подготовились к сложным погодным условиям, проведя дополнительные инструктажи с персоналом и усилив работу технических и аварийных служб.