Билли Айлиш в третий раз выиграла Grammy в номинации «Песня года»

На 68-й церемонии Grammy в Лос-Анджелесе Билли Айлиш одержала победу в номинации «Песня года» с композицией Wildflower. Это третий «граммофон» певицы в данной категории за ее карьеру.

Победа в номинации

Билли Айлиш стала обладательницей премии Grammy в категории «Песня года». Статуэтку американской певице принес трек Wildflower. Церемония вручения прошла в Лос-Анджелесе, а трансляция проходила на телеканале CBS.

В борьбе за победу в этой номинации участвовали такие конкуренты, как Сабрина Карпентер с песней Manchild, Кендрик Ламар и SZA с композицией luther, а также Bad Bunny, Бруно Марс, Doechii и Леди Гага. Отдельно отмечалась песня Golden, созданная для анимационного фильма «Кей-поп-охотницы на демонов».

Для Айлиш эта победа стала уже третьей в карьере в данной категории. Ранее награды получали ее хиты Bad Guy в 2020 году и What Was I Made For в 2024 году.

Другие победители основной части церемонии

Главные награды вечера распределились между несколькими исполнителями. В самой престижной номинации «Альбом года» победил пуэрториканский рэпер Bad Bunny с работой «Debí Tirar Más Fotos». Категорию «Запись года» выиграли Кендрик Ламар и SZA. Звание «Лучший новый артист» получила Оливия Дин.

Леди Гага увезла несколько статуэток в жанровых категориях, включая «Лучший вокальный поп-альбом» и «Лучший ремикс». Среди других лауреатов были названы Лола Янг, Синтия Ариво, Ариана Гранде, Tame Impala, Bloom, Durand Bernarr и Тайла. Песня Golden из саундтрека к анимационному проекту также получила награду.

Полный список победителей более чем в ста категориях был опубликован на официальном сайте премии.

История премии

Премия Grammy была учреждена в 1958 году Национальной академией искусства и науки звукозаписи. Идея ее создания возникла несколькими годами ранее по инициативе Ассоциации звукозаписывающих компаний США. Первоначально целью было определить кандидатов от музыкальной индустрии для получения звезды на Голливудской «Аллее славы».

Награда получила название от слова «граммофон», а статуэтка выполнена в виде позолоченного граммофона. В 2026 году церемония прошла в 68-й раз. На протяжении последних пяти лет ее бессменным ведущим является южноафриканский комик и телеведущий Тревор Ноа. Премия считается одной из наиболее престижных наград в мировой музыкальной индустрии.