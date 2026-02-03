За 2025 год в Петербурге заменили больше семи тысяч дорожных знаков

В рамках комплексного обновления дорожной инфраструктуры в Санкт-Петербурге за прошлый год было заменено около 7,1 тысячи дорожных знаков.

Больше 250 адресов в Северной столице были охвачены работами по развитию пешеходной инфраструктуры в 2025 году. Мероприятия вошли в масштабный комплекс по совершенствованию организации дорожного движения, направленный на повышение безопасности и удобства горожан.

По данным пресс-службы Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, в ходе работ специалисты построили и модернизировали 45 светофорных объектов, обновили около 7,1 тысячи дорожных знаков и очистили 24 тысячи элементов дорожного обустройства.

Площадь обновленной дорожной разметки превысила 687,7 тысячи квадратных метров. Для повышения безопасности пешеходов на 81 участке рабочие установили искусственные неровности, по 115 адресам занизили бордюрный камень, а на 59 адресах обустроили нерегулируемые пешеходные переходы.

Также представители транспортного ведомства, что на 53 адресах специалисты 107 светофоров типа Т.7, а на 18 объектах в Северной столице установили 98 устройств звукового голосового сопровождения для маломобильных граждан.