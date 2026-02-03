УФАС включило в реестр недобросовестных поставщиков компанию «Е-Мед»

Компания «Е-Мед» внесена в Реестр недобросовестных поставщиков. Решение связано со срывом контракта на поставку медицинских расходных материалов.

УФАС Санкт-Петербурга включило ООО «Е-Мед» в Реестр недобросовестных поставщиков. Основанием для такого решения стало неисполнение обязательств по государственному контракту с Российским научно-исследовательским институтом гематологии и трансфузиологии.

Компания выиграла соответствующий аукцион в июле прошлого года, взяв на себя обязательства по поставке расходного имущества. В ходе исполнения контракта заказчик направил поставщику заявку на товар. После его доставки институт выявил несоответствие товара условиям договора. Заказчик оформил акт об отказе в принятии и направил новую заявку на поставку.

В установленный срок повторная поставка не состоялась, а представители компании «Е-Мед» перестали выходить на связь. Это побудило институт расторгнуть контракт и обратиться в антимонопольную службу с ходатайством о включении поставщика в реестр. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Санкт-Петербургу.

УФАС признал действия компании недобросовестными. Сведения о подрядчике будут находиться в Реестре недобросовестных поставщиков в течение двух лет. На этот период организация утрачивает право на участие в государственных и муниципальных закупках.