В 2025 году Петербург получил свыше 700 единиц нового общественного транспорта

По итогам 2025 года в Санкт-Петербурге поступило свыше единиц нового общественного транспорта. Обновление парка сопровождалось модернизацией ключевых объектов инфраструктуры.

В 2025 году Петербург продолжил масштабное обновление парка общественного транспорта по программе «10 приоритетов развития». Как сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков, за этот период город получил больше 700 новых транспортных единиц.

В своем Telegram-канале Поляков уточнил, что в их число вошли 120 вагонов метро «Балтиец», свыше 150 единиц электротранспорта, больше 380 автобусов и 66 электробусов.

Он подчеркнул, что обновление подвижного состава идет параллельно с развитием инфраструктуры. В прошлом году специалисты завершили капремонт станции метро «Удельная», открыли новую зону для обслуживания газомоторной техники в Автобусном парке № 7 и ввели в эксплуатацию отстойно-разворотную площадку «Заречная» в Парголово.

По словам вице-губернатора, такой комплексный подход позволяет системно повышать качество транспортного обслуживания горожан и гостей Петербурга.