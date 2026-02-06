Ученые зафиксировали выброс в триллионы раз мощнее лазера «Звезды Смерти»

Обнаруженная в 2018 году струя частиц от разрушенной звезды, которую неофициально назвали «Джетти МакДжетфейс», оказалась одним из самых мощных энергетических явлений во Вселенной. Ее сила в триллионы раз превосходит мощность «Звезды Смерти» из «Звездных войн».

Масштабы энерговыделения

Событие AT2018hyz впервые зафиксировали в 2018 году, классифицировав его как рядовой случай приливного разрушения. Такие явления происходят, когда звезда слишком близко подходит к сверхмассивной черной дыре и разрывается ее гравитацией.

Однако в 2022 году объект неожиданно стал в 50 раз ярче в радиодиапазоне. Последующее исследование астрономов под руководством Иветт Сендес из Университета Орегона показало, что это свечение вызвано релятивистским джетом — струей заряженных частиц, летящих с околосветовой скоростью, сообщает Space.com.

Выделяемая джетом энергия настолько огромна, что ученые для сравнения использовали образ «Звезды Смерти» из «Звездных войн» — фантастического оружия, способного уничтожать планеты. Реальный космический джет превосходит возможности этой вымышленной станции в триллионы раз.

Динамика явления и его потенциальная опасность

Особенностью AT2018hyz стала необычная временная динамика. После самого акта разрыва звезды в 2018 году последовал длительный период затишья, что типично для многих приливных разрушений.

Астрономы предполагают, что это время потребовалось для формирования аккреционного диска из остатков звезды вокруг черной дыры. Последующая активация и рост яркости джета, который исследователи в шутку прозвали «Джетти МакДжетфейс», оказались беспрецедентными. Мощность излучения продолжает увеличиваться, и, согласно моделям, достигнет своего максимума примерно к 2027 году.

Иветт Сендес отметила, что на пике яркость может примерно вдвое превышать текущие показатели. Струя обладает такой разрушительной силой, что любые гипотетические планеты, оказавшиеся в пределах первых нескольких световых лет от ее оси, были бы полностью уничтожены.

Механизм формирования мощных и узконаправленных релятивистских струй при приливных разрушениях до конца не ясен. Подобные события крайне редки и составляют лишь около 1% от всех известных случаев приливных разрушений. Ученые связывают их возникновение с процессами, происходящими в магнитных полях вокруг черной дыры и в аккреционном диске.

Астрономы отмечают, что изучение феномена AT2018hyz имеет большое значение для астрофизики. Оно позволяет исследовать экстремальные условия в окрестностях сверхмассивных черных дыр и процессы преобразования гравитационной энергии в колоссальные выбросы кинетической энергии и излучения.