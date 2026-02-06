Диета Средиземноморья снижает риск инсульта на 25%

Исследователи выявили связь средиземноморской диеты с снижением риска инсульта на 25% в отдельных случаях. Ученые проанализировали данные 20-летнего наблюдения за женщинами.

Средиземноморская диета против инсульта

Долгосрочное наблюдение показало, что средиземноморская диета связана со снижением риска всех видов инсульта. Участники, следовавшие этой диете, демонстрировали меньшую вероятность заболевания.

Методика исследования

Ученые из США и Греции изучили данные 105,6 тысячи женщин из Калифорнии. Средний возраст участниц на старте составил 53 года. Ни у одной из них не было инсульта в анамнезе. Специалисты присваивали баллы от 0 до 9 по уровню приверженности к диете.

Баллы начисляли за потребление выше среднего цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей, бобовых, оливкового масла и рыбы. Умеренное употребление алкоголя тоже учитывалось. За меньшее потребление красного мяса и молочных продуктов давали дополнительные очки. Так, 30% процентов участниц набрали 6–9 баллов, а еще 30% получили 0–2 балла.

Наблюдение длилось в среднем 21 год. После учета факторов вроде курения, физической активности и давления у группы с высоким баллом риск инсульта снизился на 18 процентов по сравнению с низкой группой. Риск ишемического инсульта уменьшился на 16 процентов. Риск геморрагического инсульта упал на 25 процентов.

Результаты и выводы авторов

Работа вышла в журнале Neurology Open Access от Американской академии неврологии. Исследование установило связь, но не причинно-следственную зависимость. София Ванг из Комплексного онкологического центра City of Hope в Калифорнии отметила, что данные подтверждают роль питания в профилактике инсульта. Она указала на интерес к геморрагическому типу, который редко изучают в крупных работах. Ванг добавила, что инсульт остается ключевой причиной смерти и инвалидности. Улучшение рациона может снизить этот риск. Нужны дополнительные исследования для механизма и подтверждения.

Мнения экспертов

Джульет Бувери из Stroke Association сообщила, что девять из десяти инсультов предотвратимы. Она назвала результаты важными для снижения заболеваемости. Бувери подтвердила связь диеты с защитой от сердечно-сосудистых проблем. Исследование осветило ишемический и геморрагический типы. Геморрагический тип реже встречается, но протекает тяжелее.

Глобальный контекст

Ежегодно инсульт поражает свыше 15 миллионов человек. Пять миллионов умирают. Столько же остаются инвалидами пожизненно. Ранее диету связывали с пользой для здоровья, но данные по инсультам были скудны. Независимые эксперты оценили выводы высоко.