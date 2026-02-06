Пятница, 6 февраля 2026
Санкт-Петербург
Группа солнечных пятен на Солнце может побить рекорд века по вспышкам

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Активная область на Солнце приблизилась к историческому максимуму вспышечной активности. Для установления нового рекорда ей требуется произвести еще две мощные вспышки.

Группа солнечных пятен под номером 4366 приблизилась к рекордному показателю вспышечной активности для XXI века.

Специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН сообщили, что для обновления рекорда данной группе осталось произвести всего две вспышки уровня M или высшего класса X. На данный момент максимальный показатель был зафиксирован в области с номером 3664.

Ученые отметили, что вспышечная активность в области 4366 уже прекратилась. Все последующие всплески были связаны с другими группами солнечных пятен.

