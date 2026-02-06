Адвокат Бенхин оценил шансы отмены запрета на въезд Нурлана Сабурова

Юрист считает маловероятной отмену запрета на въезд в Россию для комика Нурлана Сабурова. По мнению эксперта, решение о 50-летнем запрете было принято на уровне ФСБ и носит устойчивый характер.

Александр Бенхин прокомментировал ситуацию с запретом на въезд в Россию для комика Нурлана Сабурова. В беседе с NEWS.ru специалист оценил шансы на его отмену как минимальные. По словам специалиста, такие решения обычно принимаются на высоком уровне ФСБ и крайне редко подлежат пересмотру.

Как пояснил Бенхин, пограничная служба как подразделение ФСБ предъявляет соответствующее постановление лицу, после чего следует процедура депортации в страну гражданства, которой в данном случае является Казахстан.

Ранее стало известно, что Сабурову был вынесен запрет на въезд в Россию сроком на 50 лет в интересах национальной безопасности. В качестве причин были названы антироссийские высказывания комика, включая критику специальной военной операции, а также попытки незаконной легализации на территории России.