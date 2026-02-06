В Петербурге воссоздали прибытие первого поезда в блокадный Ленинград

В Санкт-Петербурге прошла реконструкция прибытия первого поезда в блокадный Ленинград. Мероприятие напомнило о подвиге строителей «Дороги Победы» и железнодорожников.

На Финляндском вокзале состоялась историческая реконструкция, посвященная прибытию первого поезда в осажденный Ленинград 7 февраля 1943 года. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Мероприятие ознаменовало начало регулярного снабжения города по временной железнодорожной ветке, построенной на освобожденном участке суши между Шлиссельбургом и станцией Поляны. На платформу прибыл ретропоезд в составе паровоза и четырех вагонов — двух пассажирских образца 1930-х годов и двух теплушек начала XX века.

В мероприятии приняли участие вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков, председатель Комтранса Денис Минкин, ветераны и жители Петербурга.

Как отметил в своем Telegram-канале Поляков, реконструкция напоминает о подвиге строителей и железнодорожников. Ветка была спроектирована за четыре дня и получила название «Дорога Победы».

Ее строительство началось 22 января 1943 года, а работы велись при морозе, под ветром и в непосредственной близости от линии фронта. Первые тестовые составы прошли по ней 6 февраля, а уже 7 февраля в Ленинград прибыл первый поезд с грузами.