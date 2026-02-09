По итогам 2025 года автобусный парк № 6 в Петербурге признали самым безопасным

Автобусный парк № 6 стал победителем ежегодного конкурса по безопасности движения среди филиалов СПб ГУП «Пассажиравтотранс». За прошлый год в этом парке не было допущено ни одного ДТП с пострадавшими по вине водителей.

Представители «Пассажиравтотранса» подвели итоги ежегодного конкурса по обеспечению безопасности дорожного движения среди своих филиалов. Лучшие результаты по итогам года показал Автобусный парк № 6. По информации сотрудников Госавтоинспекции, за отчетный период в этом парке не было допущено ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими по вине водителей автобусов, а профилактическая работа служб была признана эффективной.

На базе данного парка также проходит финал конкурса профессионального мастерства среди водителей, где они соревнуются в скоростном маневрировании и фигурном вождении. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Ранее в Комитете по транспорту Санкт-Петербурга состоялось совещание по итогам работы перевозчиков с участием председателя ведомства Дениса Минкина и директора СПб ГКУ «Организатор перевозок» Виталия Войнова. На нем был представлен анализ выполнения маршрутов, обеспечения безопасности и соблюдения контрактных обязательств, а также рейтинг компаний по качеству услуг.

Войнов отметил, что Санкт-Петербург уже второй год подряд фиксирует минимальное количество аварий с участием общественного транспорта. В ходе встречи также обсуждались меры по повышению дисциплины водителей и надежности бортового оборудования.