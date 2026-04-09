Почти 500 специалистов задействованы в благоустройстве Петроградского района

Около 500 сотрудников коммунальных служб и больше 60 машин техники задействованы в уборке Петроградского района Санкт-Петербурга в рамках весеннего месячника.

Глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков вместе с председателем Жилищного комитета Денисом Удодом проверили организацию уборки дворовых территорий, состояние детских площадок и фасадов многоквартирных домов. В ходе инспекции на одной из придомовых территорий были высажены восемь кустов сирени.

Также участники встречи также осмотрели выполненные работы на территории муниципального образования. Ваньчков побывал на месте совместно с главой МО Станиславом Чичиным, представителями местной администрации, Жилкомсервиса № 1 и ГУЖА.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Ваньчков подчеркнул, в уборке на территории района были задействованы почти 500 специалистов и свыше 60 единиц техники. Всего в рамках месячника приводят в порядок 743 двора общей площадью свыше миллиона квадратных метров.

По его словам, специалисты уже очистили больше 200 тысяч квадратных метров внутриквартальных территорий. Они промыли фасады более чем 140 многоквартирных домов. Рабочие занимаются обрезкой деревьев и кустарников, а также ремонтом и покраской элементов благоустройства. На улично-дорожной сети специалисты приводят в порядок больше двух миллионов квадратных метров дорог. Они промывают урны и остановочные павильоны, а также устраняют дефекты покрытия.

Ваньчков обратил внимание на содержание территорий, своевременный вывоз мусора, состояние площадок и фасадов. С коллегами он обсудил работу управляющих компаний и взаимодействие всех служб. Он добавил, что общегородской субботник пройдет 25 апреля. В районе подготовили больше 50 адресов. Одной из площадок станет сквер у спорткомплекса. Там кроме уборки проведут экологические акции, мастер-классы и мероприятия для жителей.