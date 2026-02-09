Депутаты Петербурга обсудили способы сократить время ожидания на светофорах

В Санкт-Петербурге депутаты ищут способы по сокращению времени ожидания автомобилей на светофорах. Парламентарии планируют изменения в федеральных стандартах для решения этой проблемы.

Участники заседания постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Петербурга обсудили проблему увеличения времени ожидания на светофорах. Так, время простоя транспорта на перекрестках выросло на 50%. Данный показатель связан с приведением светофорных объектов в соответствие с действующим ГОСТом, в частности, с введением обязательной пешеходной фазы.

Представители Комитета по транспорту Петербурга признали существование проблемы. По словам начальника отдела организации дорожного движения Евгения Воробьева, выполнение требований стандарта привело не только к росту задержек транспорта, но и к жалобам пешеходов, которым теперь требуется больше времени для перехода. Депутат Александр Ходосок заявил, что нельзя ограничиваться только ссылками на ГОСТ, необходимо искать практические решения.

Члены комиссии приняли решение подготовить и направить обращение в Министерство транспорта Российской Федерации и Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. Его целью станет внесение предложений по корректировке ГОСТа, которые позволят сократить время ожидания на светофорах и повысить пропускную способность улиц без ущерба для безопасности дорожного движения.